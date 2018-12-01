  • 25 декабря 201825.12.2018вторник
  • USD68,4073
    EUR77,8886
  • В Тюмени -29..-31 С 4 м/с ветер юго-восточный

Юные волейболисты из Тюмени стали десятыми в Екатеринбурге

Спорт, 13:26 25 декабря 2018

Федерации волейбола Тюменской области | Фото: Федерации волейбола Тюменской области

Тюменские волейболисты замкнули десятку участвующих команд на зональном первенстве России среди юношей 2006-2007 годов рождения, завершившемся в Екатеринбурге 24 декабря. Всего в турнире было заявлено 12 коллективов, сообщает Всероссийская федерация волейбола.

"Тюмень", которую тренирует Галина Фицак, в заключительном матче утешительного раунда встречалась с представителями Губкинского. Северяне добились победы в трех сетах – 25:14, 25:8, 25:17. Тюменцы после этого поражения по итогам турнира расположились на 10 месте.

Победу же праздновали хозяева площадки из Екатеринбурга-1. Волейболисты из Новоуральска стали вторыми. Бронзу взял Екатеринбург-2.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 25.12.2018Тюменский биатлонист победил в спринте
13:26 25.12.2018Юные волейболисты из Тюмени стали десятыми в Екатеринбурге
13:15 25.12.2018Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
11:47 25.12.2018Дублеры МФК "Тюмень" переиграли коллег из Новосибирска