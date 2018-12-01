Юные волейболисты из Тюмени стали десятыми в Екатеринбурге

| Фото: Федерации волейбола Тюменской области | Фото: Федерации волейбола Тюменской области

Тюменские волейболисты замкнули десятку участвующих команд на зональном первенстве России среди юношей 2006-2007 годов рождения, завершившемся в Екатеринбурге 24 декабря. Всего в турнире было заявлено 12 коллективов, сообщает Всероссийская федерация волейбола.

"Тюмень", которую тренирует Галина Фицак, в заключительном матче утешительного раунда встречалась с представителями Губкинского. Северяне добились победы в трех сетах – 25:14, 25:8, 25:17. Тюменцы после этого поражения по итогам турнира расположились на 10 месте.

Победу же праздновали хозяева площадки из Екатеринбурга-1. Волейболисты из Новоуральска стали вторыми. Бронзу взял Екатеринбург-2.