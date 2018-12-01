Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

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Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", посвященной участию в традиционной Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене.

Он рассказал, что на его решение повлияли проблемы со здоровьем, которые мешают ему выступать на высоком уровне. В своем официальном аккаунте в Instagram спортсмен обратился к болельщикам.

"Спасибо большое вам за вашу поддержку! Без вас это приключение было бы в разы сложнее. Мои победы - это также и ваши победы. Я всегда буду это помнить", - написал он.

Последним стартом в карьере 31-летнего Шипулина станет Рождественская гонка, которая пройдет в немецком Гельзенкирхене 29 декабря.

"Эта гонка станет для меня последней в карьере. С Екатериной Юрловой побежим вместе, - сказал Шипулин. - Счастлив, что в этом году смогу отпраздновать Новый год в России. Плюс у меня 1 января у отца 60 лет юбилей, все мысли после гонки будут сконцентрированы на том, чтобы создать праздник семье. После праздников буду думать окончательно над будущим. Пока хочется отдохнуть. Решение принял не так давно, и мысли о том, чем буду заниматься дальше, еще размыты".

В активе Антона Шипулина одно золото, три серебра, три бронзы с чемпионатов мира. По итогам Кубка мира-2014/15 он завоевал малый Хрустальный глобус в масс-стартах. На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере Шипулин выиграл бронзу в мужской эстафете, а спустя четыре года на Играх в Сочи стал олимпийским чемпионом в мужской эстафете.