Правительство Тюменской области и "МегаФон" подписали соглашение о развитии информационных технологий

| Фото: ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

Качественная и доступная связь – это необходимая база для цифрового развития региона, успешная реализация высокотехнологичных и инновационных проектов. Это отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя соглашение между правительством Тюменской области и ПАО "МегаФон" о взаимодействии для развития информационно-телекоммуникационных технологий, подписанное 25 декабря.

"В нашем регионе активно идет внедрение информационных технологий, - подчеркнул губернатор. - Уже сегодня действует единая информационная система в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, транспорта, жилищно-коммунальной сферы. Одним из наших приоритетов является создание условий для развития цифровой экономики. Для этого нам необходимо обеспечить доступность и повсеместное использование информационных технологий органами власти, коммерческим сектором и гражданам".

Александр Моор отметил значительный потенциал для сотрудничества с операторами связи в реализации и достижении целей национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

Качественная и доступная связь, по его словам, – это необходимая база для цифрового развития региона, успешная реализация высокотехнологичных и инновационных проектов, в том числе и таких, как "Умный город".

"Ежедневно "Умный город" генерирует огромный поток данных, которые необходимо обрабатывать, анализировать и эффективно использовать, - пояснил он. - И, принимая во внимание все возрастающую ценность этих данных для социально-экономического развития региона, я предлагаю, и мы это уже сегодня обсудили, направить наши совместные усилия на развитие сферы управления данными, ее кадровое обеспечение. Я имею в виду подготовку на базе наших университетов специалистов по работе с большим объемом данных".

Губернатор выразил уверенность, что опыт и инновационные наработки компании "Мегафон", которые сегодня были представлены, будут востребованы для решения прикладных задач применения технологий "Умного города" в Тюменской области.

Директор Уральского филиала компании Валерий Величко уверен, что "МегаФон" может быть надежным партнером в самых смелых цифровых решениях.

"Буквально за последние два года наша компания инвестировала 900 миллионов рублей в развитие инфраструктуры в Тюменской области, - сообщил он. - И я убежден, что это станет прочной основой в развитие практики цифровых решений".

А для жителей региона реализация этого соглашения, по словам Валерия Величко, обернется возможностями телемедицины, когда в отдаленных районах можно будет пользоваться качественной медицинской услугой, не приезжая в областной центр. Автобусные остановки станут "умными", и все ожидающие будут знать, когда именно подойдет нужный маршрут. В городе уменьшатся пробки, и движение транспорта станет более безопасным. "И все это не повлечет за собой роста каких бы то ни было тарифов", - заверил он жителей Тюменской области.

В Тюменскую область "МегаФон" пришел 21 декабря 2002 года. За 16 лет в регионе построена масштабная мобильная сеть. Сегодня 97% населения Тюменской области находятся в зоне уверенного приема сигнала.

В этом году благодаря BigData в Тюмени реализован крупный геоаналитический проект. Теперь поведение и передвижение участников дорожного движения города изучают по базовым станциям "МегаФона". Полученные данные помогают администрации грамотно планировать транспортные развязки и сокращать пробки.

В этом году Тюмень стала первым городом Урала, где установлены "умные" светофоры. Более 130 объектов работают с датчиками компании, которые онлайн передают сведения о неисправности. За счет этого городские службы в два раза быстрее устраняют сбои, меньше стало аварий на дорогах.