Александр Моор: нефтегазовый сектор - не наше проклятие, а преимущество

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Последние несколько лет правительство Тюменской области прикладывает серьезные усилия для развития региональной экономики в несырьевом секторе. Об этом рассказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции.

Он напомнил, что сырьевой сектор в тюменской экономике представлен крупными игроками и достаточно хорошо развивается. Основные нефтегазодобывающие компании, такие как "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефть" подтвердили свои инвестиционные программы на ближайшие пять лет. СИБУР не планирует ограничиваться "ЗапСибНефтехимом" и намерен реализовывать новые проекты, пусть и менее масштабные.

Глава региона заметил, что нефтегазовые компании не только работают и получают прибыль на территории области, но и ведут серьезную социальную работу. Они оказывают поддержку спорту, отдельным общественно значимым проектам, проводят грантовые конкурсы.

"Нефтегазовый сектор - это не наше проклятие, а наши возможности, и надо двигаться от тех преимуществ, которые у нас есть. Импортозамещение работает и и стимулирует нефтегазовые компании формулировать перед нашими производителями конкретные задачи, какое оборудование с какими характеристиками нужно. Это очень важная трансформация для производственников, работать не по принципу "купите, что производим", а производить то, что нужно заказчикам", - считает Александр Моор.

Губернатор сообщил, что серьезные инвестиции получил сектор агропромышленного комплекса, и следующий этап для крупных сельхозпредприятий - переработка продукции и ее экспорт. Большие перспективы, по его мнению, в цифровой экономике и во всем, что связано с IT, развитие этому даст научно-образовательный центр, над созданием которого Тюменская область работает вместе с другими регионами России. Внимания требует туристическая отрасль.

"Мы четко понимаем свои преимущества и направления, на которых надо сосредоточить усилия, чтобы получить приоритет в несырьевом секторе экономики", - подчеркнул Александр Моор.

Дарья Казакова