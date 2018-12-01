Губернатор рассказал тюменцам, как будет праздновать Новый год

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Новый год губернатор Тюменской области Александр Моор примерит на себя роль Деда Мороза для своей семьи. Об этом он рассказал журналистам и блогерам на пресс-конференции.

Глава региона пояснил, что всегда заранее готовится к этому празднику, потому что в последние дни уходящего года часто возникает много дел на работе. Он признался, что в семье нет никаких специфических традиций празднования Нового года, самая главная - обязательно встречать его в кругу семьи.

"В студенческие годы мы старались встречать Новый год в компании друзей, вне дома. Но последние годы мы празднуем его исключительно все вместе. С возрастом понимаешь важность этого дня как возможности провести время с детьми, уделить внимание родителям, которые, к сожалению, не становятся моложе. Я всегда наряжаюсь Дедом Морозом, готовлю мешок подарков и для детей, и для взрослых. Еще мы любим стряпать пельмени с сюрпризами. Наверное, так делают многие наши семьи", - сообщил Александр Моор.

Дарья Казакова