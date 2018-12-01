Александр Моор прокомментировал ситуацию вокруг тобольского аэропорта

admtyumen.ru admtyumen.ru

Далее в сюжете Александр Моор: нефтегазовый сектор - не наше проклятие, а преимущество

О судьбе аэропорта в Тобольске рассказал на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он напомнил, что идея строительства воздушной гавани в духовной столице Сибири принадлежит компании СИБУР, которая готова выступить инвестором проекта. Сейчас они оценивают примерную стоимость проекта.

"Мы прекрасно понимаем, что это очень недешевое дело и к строительству аэропортов предъявляются очень высокие требования. СИБУР прорабатывает вопрос софинансирования с федерацией. Когда у них будет понимание того, сколько стоит окончательный проект, финансовая модель, модель окупаемости в будущем - тогда будет принято решение", - отметил губернатор.

Он заверил, что со своей стороны правительство региона оказывает помощь в выделении земельного участка и заложило в бюджет средства на реконструкцию и строительство части дороги, которая может вести к будущему аэропорту.

Дарья Казакова