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Пресс-конференция Александра Моора началась с вопроса журналиста "Тюменской линии"

Губернатор, 12:31 25 декабря 2018

admtyumen.ru

Обозреватель агентства "Тюменская линия" Евгений Бабенко открыл своим вопросом большую пресс-конференцию губернатора Тюменской области Александра Моора.

Тема инвестиций – ключевая для региона. Годом ранее Тюменской области присвоено первое место в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. Сможет ли регион и дальше удерживать пальму первенства, поинтересовался Евгений Бабенко.

"Когда беседуешь с инвесторами, реализовавшими в Тюменской области крупные проекты, создается впечатление, что улучшать инвестиционный климат в регионе дальше уже некуда. Или все-таки есть куда, как вы считаете? Что еще мы сможем предложить инвесторам в 2019 году", - уточнил он.

Напомним, что пресс-конференция Александра Моора проходит в новом формате. Ее трансляция ведется в социальных сетях. В мероприятии принимают участие представители федеральных, окружных и региональных СМИ. Кроме того, впервые в пресс-конференции участвуют представители блогосферы, участники популярных групп в facebook, студенты факультета журналистики ТюмГУ. Всего - более 100 человек.

Ведет пресс-конференцию пресс-секретарь губернатора Андрей Осипов.

Екатерина Исаева

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# Александр Моор , пресс-конференция

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