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Кемеровчанин попался с крупной партией наркотиков в Нижневартовске

Происшествия, 17:49 26 декабря 2018

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков задержала полиция в Нижневартовске. У жителя Кемеровской области изъято около 250 грамм "синтетики", сообщает УМВД по ХМАО.

Установлено, что наркотическое средство 35-летний подозреваемый собирался сбывать через тайники-закладки. Он успел сделать два таких тайника, запрещенные вещества в этих местах полицейские также изъяли. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и разбой.

Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

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# наркотики , Нижневартовск , уголовные дела , УМВД России по ХМАО

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