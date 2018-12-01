Кемеровчанин попался с крупной партией наркотиков в Нижневартовске

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в хранении и сбыте наркотиков задержала полиция в Нижневартовске. У жителя Кемеровской области изъято около 250 грамм "синтетики", сообщает УМВД по ХМАО.

Установлено, что наркотическое средство 35-летний подозреваемый собирался сбывать через тайники-закладки. Он успел сделать два таких тайника, запрещенные вещества в этих местах полицейские также изъяли. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков и разбой.

Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.