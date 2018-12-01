В Нижней Тавде разыграли комплект медалей по зимнему полиатлону
14 команд из разных районов Тюменской области приняли участие в чемпионате по зимнему полиатлону в Нижней Тавде 22 и 23 декабря, сообщает администрация муниципалитета.
Более 100 участников соперничали в лыжных гонках, пулевой стрельбе и силовой гимнастике.
В личном первенстве победителями стали Александр Галинко и Анна Васильева из Нижней Тавды. Их коллега по команде Татьяна Степанова помимо победы в своей возрастной группе, стала абсолютным чемпионом соревнований среди женщин. Она награждена грамотой, медалью и индивидуальным кубком.
У мужчин абсолютным победителем стал Александр Захаров из Заводоуковска, он выступал в возрастной группе 24-39 лет.
Победителями чемпионата признана команда - хозяйка. Второе общекомандное место заняла команда из Заводоуковска, третьими стали полиатлонисты из Исетского района.
Награждение победителей и призеров соревнований проводила олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону Галина Куклева.