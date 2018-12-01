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В Нижней Тавде разыграли комплект медалей по зимнему полиатлону

Спорт, 17:38 26 декабря 2018

sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

14 команд из разных районов Тюменской области приняли участие в чемпионате по зимнему полиатлону в Нижней Тавде 22 и 23 декабря, сообщает администрация муниципалитета.

Более 100 участников соперничали в лыжных гонках, пулевой стрельбе и силовой гимнастике.

В личном первенстве победителями стали Александр Галинко и Анна Васильева из Нижней Тавды. Их коллега по команде Татьяна Степанова помимо победы в своей возрастной группе, стала абсолютным чемпионом соревнований среди женщин. Она награждена грамотой, медалью и индивидуальным кубком.

У мужчин абсолютным победителем стал Александр Захаров из Заводоуковска, он выступал в возрастной группе 24-39 лет.

Победителями чемпионата признана команда - хозяйка. Второе общекомандное место заняла команда из Заводоуковска, третьими стали полиатлонисты из Исетского района.

Награждение победителей и призеров соревнований проводила олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону Галина Куклева.

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# зимний полиатлон , Нижняя Тавда

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