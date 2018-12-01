Александр Моор: профессия спасателя - для сильных духом людей

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области. Лучший спасатель Тюменской области Павел Мотовинский | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области. Лучший спасатель Тюменской области Павел Мотовинский

Спасение человеческой жизни — опасная, почетная и ответственная миссия. Это профессия сильных духом людей, отважных и самоотверженных.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя спасателей и ветеранов спасательных служб Тюменской области с профессиональным праздником.

По словам главы региона, первыми приходить на помощь, не пасовать перед трудностями, быть неравнодушными к чужой беде — вот что отличает сотрудников спасательных служб Тюменской области. Их решительность, мужество и опыт помогают найти выход из любой сложной ситуации.

Во многом благодаря добросовестному и профессиональному исполнению служебных обязанностей в регионе в 2018 году снизилось число техногенных пожаров и происшествий на водоемах.

"Выражаю искреннюю благодарность всем спасателям Тюменской области за твердость духа, самопожертвование и отвагу. Ваша работа, каждый день сопряженная с риском, заслуживает признания и уважения. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в нелегком, но таком нужном деле. Добра и мира вам и вашим семьям!", - сказал Александр Моор.