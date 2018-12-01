Александр Моор принял участие в Госсовете, посвященном Году добровольца

| Фото: www.kremlin.ru | Фото: www.kremlin.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в заседании Государственного совета РФ, которое состоялось в Кремле 27 декабря. На повестке дня были итоги Года добровольца и волонтера в России, планы развития добровольческого движения и социально ориентированных НКО, сообщает сайт президента.

Приветствуя собравшихся, Владимир Путин отметил, что поддержка волонтерства не должна ограничиваться формальными календарными сроками. Несмотря на то, что год заканчивается, работа в этом направлении продолжится. Правительство РФ уже разработало концепцию развития добровольчества, волонтерства до 2025 года.

"На федеральном уровне, на местах вместе с добровольцами нужно, безусловно, сформировать детальные планы этой работы, включая внедрение стандарта поддержки волонтеров, который разработан Агентством стратегических инициатив. По сути, это алгоритм действий для региональных команд, и я очень прошу своих коллег из регионов, глав регионов вместе с волонтерами организовать мониторинг выполнения обозначенных в стандарте практических шагов", - подчеркнул Владимир Путин.

По мнению президента, нужно активнее заниматься формированием волонтерских центров, где люди, которые нуждаются в помощи, смогут проще и быстрее находить друг друга.

Добавим, что добровольческому движению Тюменской области исполнилось 10 лет. Оно сформировалось еще в 2009 году - в Год молодежи - и насчитывает более 105 тысяч человек, 189 волонтерских организаций. В муниципальных районах действует более 930 добровольческих объединений.