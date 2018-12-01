Спортивные каникулы ожидают тюменцев и гостей города

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Детско-юношеские центры и спортивные школы распахнут двери своих гостевых комнат со 2 января 2019 г., сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Это новый формат работы, благодаря которому любой желающий сможет познакомиться с деятельностью учреждений. Тюменцы смогут поиграть в настольные игры, поучаствовать в спортивных эстафетах, квестах, тренингах, мастер-классах по нетрадиционному рисованию, греко-римской борьбе, танцевальной аэробике, декоративно-прикладному искусству, легоконструированию, познакомиться с различными видами спорта, посостязаться на турнирах по армрестлингу и жиму штанги, настольному теннису, попробовать пройти туристическую тропу, покататься на лыжах, посмотреть новогоднее представление вертепного театра "Рождественские истории".

В учреждениях спорта и молодежной политики пройдут традиционные мероприятия.

МАУ "Городской шахматный клуб" проведет рождественские турниры по шахматам для детей. Любители интеллектуальной игры смогут посостязаться и в СДЮСШОР №4. Конкурсно-игровые программы рождественских встреч приготовили в ДЮЦ "Авангард" и ДЮСШ "Водник". Зимние святочные гулянья в сквере "Нефтяников" проведут педагоги ЦЭВД "В доме Буркова". Разнообразную программу на длительные выходные подготовили специалисты центра внешкольной работы "Дзержинец". Это новогодний квест со Снегурочкой, просмотр фильмов в киноклубе, семейный вечер настольных игр. Местом встречи станет новое молодежное пространство "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1). Специалистами центра продуманы и мероприятия, в которых можно поучаствовать, не выходя из дома. Например, веб-квесты "Школа социальной безопасности" и "Путь к профессии", а также фотоконкурс "Семейный Новый год" и челлендж "Стихия стихи", которые состоятся на просторах социальных сетей.

Частные спортивные клубы тоже не остались в стороне от главного праздника года и делают приятные подарки горожанам в виде бесплатных занятий. Например, школа-клуб настольного тенниса (ул. Олимпийская, 25) приглашает ребят в возрасте 10-15 лет на теннисный турнир, который состоится 6 января в 11 часов. Фитнес-клуб "Мастер" также припас подарок на Новый Год: со 2 по 8 января он приглашает всех желающих на бесплатные тренировки в секцию самбо.

Спортивные инструкторы и в 2019 году будут стоять на страже здорового образа жизни тюменцев. В новогодние каникулы они с нетерпением ждут старых и новых друзей на многочисленных спортивных площадках.

С графиками мероприятий можно ознакомиться на сайте городского департамента по спорту и молодежной политике по ссылке. Также с подробным графиком мероприятий можно ознакомиться, скачав файл.