Около ста километров дорог Тюменского района приведут в порядок в 2019 году

Архивное фото ИА "Тюменская линия" Архивное фото ИА "Тюменская линия"

179 улиц протяженностью больше 94 километров в 22 муниципальных образованиях Тюменского района приведут в порядок в 2019 году. Такие показатели отражены в проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Также в 2019 году во многих муниципальных образованиях Тюменского района будут построены тротуары.

Вместе с тем остается открытым вопрос обеспеченности дорогами площадок для индивидуального жилищного строительства, которые в настоящее время интенсивно застраиваются. Сейчас на территории Тюменского района расположена 91 площадка ИЖС, необходимость в строительстве дорог составляет 290 км. Администрацией района в настоящее время сформирован сводный перечень площадок ИЖС, предусматривающий очередность строительства дорог.

Как пишет "Комсомольская правда -Тюмень", в 2019 году планируется завершить работы по строительству дорог в щебеночном исполнении на площадке ИЖС в микрорайоне Молодежный, разработать проектную документацию на строительство дорог на площадке ИЖС в микрорайоне Южный поселка Винзили.