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Взрыв в Магнитогорске: спасатели разыскивают тридцать семь человек

Происшествия, 10:53 01 января 2019

74.mchs.gov.ru | Фото: 74.mchs.gov.ru

Судьба еще 37 человек остается неизвестной после обрушения части жилого дома в Магнитогорске, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным на 7 часов по московскому времени с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пять спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

На месте чрезвычайной ситуации работают от РСЧС 955 человек и 230 единиц техники, от МЧС России – 518 человек и 74 единицы техники, в том числе четыре воздушных судна. При помощи мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" проведено обследование строительных конструкций пяти подъездов. Остается угроза возможного дальнейшего обрушения части здания.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон горячей линии (8-351-239-99-99). Работают психологи.

Напомним, один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома в Магнитогорске обрушился из-за взрыва газа утром 31 декабря.

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# взрыв газа , Магнитогорск , спасатели

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