Молочные перерабатывающие предприятия Тюменской области модернизируют производство

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80 млн рублей вложила компания "Золотые луга" в модернизацию производства творога на площадке Ситниковского молочного завода.

В 2018 году, как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, в молочном секторе реализованы и другие инвестиционные проекты.

ООО "Тюменьмолоко" приступило к модернизации и техническому перевооружению производства, направленному на увеличение объемов молочной продукции и улучшение ее качества. В 2018 году на реализацию проекта было направлено 51,213 млн рублей. А всего до 2021 года предприятием будет направлено на оснащение новым современным оборудованием 305 млн рублей.

Планом развития ООО "ММК "Исеть-Молоко" предусмотрено два этапа модернизации производства с объемом инвестиций 377 млн рублей, в том числе 353 млн – на техническое перевооружение.