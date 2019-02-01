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В Юргинском провели спартакиаду к 30-летию вывода Советских войск из Афганистана

Спорт, 17:05 14 февраля 2019

https://yurga.admtyumen.ru | Фото: https://yurga.admtyumen.ru

Первый этап спартакиады допризывной молодежи, посвященный 30-летию вывода Советских войск из Афганистана, прошел в спортивном комплексе с. Юргинского. В них участвовали четыре специализированных группы, сообщает администрация района.

Участников спартакиады приветствовал ветеран боевых действий в Афганистане В.В. Пинигин.

В программе соревнований были полиатлон, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на высокой перекладине, атлетическое двоеборье, лыжная гонка на 3 км.

Первое место заняла команда "Гвардия", которая представит район в Заводоуковском городском округе 19-20 февраля.

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# допризывная молодежь , спартакиада , Юргинский район

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