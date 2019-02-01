Тюменским аграриям советуют активнее привлекать льготные кредиты

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Способствовать активизации заявочной кампании для получения сельхозпроизводителями региона льготных кредитов на проведение сезонных работ, приобретение сельскохозяйственной техники и реализацию инвестиционных проектов решили члены общественного совета при департаменте АПК Тюменской области на очередном заседании.

"В этом году аграрии менее активны, у нас очень мало заявок на получение льготных кредитов от представителей малых форм хозяйствования, - отметила заместитель директора департамента АПК Наталья Огородникова. - При этом лимиты доведены, банки готовы их кредитовать. Нужна инициатива самих производителей".

Тюменским сельхозпроизводителям напоминают, что ставка по льготным кредитам - от 1 до 5% годовых. Краткосрочные займы выдаются на срок до 1 года, инвестиционные ссуды могут возвращаться от 2 до 15 лет.

"От товаропроизводителей я слышу о том, что банки неохотно выдают кредиты, требуют залог. Конечно, документы нужно готовить тщательно и вовремя. Подавая их в банк, можно при необходимости проинформировать департамент. Мы, со своей стороны, готовы взять заявки на сопровождение", - подчеркнул заместитель губернатора региона Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

В Тюменской области в 2018 году аграрии заключили 155 кредитных договоров, общая сумма займов превысила 14 млрд рублей. Возможностью получить льготные ссуды воспользовались 89 предприятий, в том числе малых форм.

"Крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия с годовым доходом не более 120 миллионов рублей выделены в отдельный сегмент льготного кредитования, лимиты для них не заканчиваются. По итогам 2018 года все их заявки по льготным краткосрочным займам были удовлетворены. А вот для крупнейших холдингов были ограничения в лимитах, не все заявки исполнены", - сообщила Наталья Огородникова.

Отчитались о своей работе в 2018 году и члены общественного совета АПК. Одним из важнейших итогов общественники называют разработку предложений о смягчении ответственности для сельхозкооперативов.

"Мы обратились в Тюменскую областную думу с предложением о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы к кооперативам не применялись жесткие нормы, когда они берут кредиты, а потом с них требуют большие деньги. Депутаты областной думы инициативу поддержали, теперь ее предстоит рассмотреть на федеральном уровне. Мы надеемся на положительный исход", - сказала председатель общественного совета при АПК Тюменской области Ольга Гончаренко.

В 2019 году приоритетной задачей представители общественного совета называют реализацию национальных и местных проектов в области развития сельского хозяйства. В частности, они намерены дать экспертную оценку мероприятиям, разработанным региональными органами исполнительной власти.

Татьяна Ковалева