Тюменским аграриям помогают роботы

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Роботы и установки помогают повышать качество сельскохозяйственной продукции на сельскохозяйственных предприятиях Тюменской области.

Как сообщает областной департамент АПК, на животноводческом комплексе "Маяк" внедрили современную систему контроля за кормлением. С ее помощью животные получают корм точно по рецепту. В памяти машины несколько рецептов, в которых четко прописано, сколько нужно силоса, сена и других ингредиентов для определенной группы животных. При работе специалист видит все показатели на специальном дисплее, даже в какой очередности лучше загружать сельхозкультуры. Как только погрузка завершена, умная система тут же сообщает об этом. Здесь же применяется программа, которая контролирует состояние каждой коровы. На шее животного висит передатчик, он и посылает всю информацию на главный компьютер.

Инженеры индустриального университета ГАУ Северного Зауралья создали мини-помощник для аграриев, который позволяет вносить удобрения в почву. Создать сельхозробота специалистов попросили коллеги из аграрного вуза. Там же лабораторный образец проходил испытания. Результаты воодушевили разработчиков, а роботом уже заинтересовались в ряде хозяйств. Четырехколесный полноприводный квадроцикл, снабженный специальным щупом и микросхемами, разработчики намерены доработать - установить на нем датчики, которые позволят ориентироваться в пространстве и даже определять спелость овощей, томатов, например. Таким образом эта модель электроробота может стать хорошим помощником для тепличных хозяйств.

Еще одна разработка — почвоотборник, который за шесть секунд делает прокол в почве на глубину до 40 сантиметров и забирает пробу. Установлен он на вездеходе, что позволяет проехать как по вспаханному полю, так и по целине. Вместе со спутниковой оцифровкой полей такие приборы дают полную картину. Это и точные границы, которые позволят более эффективно использовать спутниковые навигаторы, применяемые на сельскохозяйственной технике. А зная состав почвы, агроному уже не составит труда определить для каких культур больше подходит это поле и какие удобрения добавить, чтобы улучшить плодородие. Подобными приборами пользуются 37% хозяйств в нашей области.

Действуют в полях и цифровые технологии для мониторинга численности и видов насекомых-вредителей. Состоит установка из солнечной батареи, светодиодов, аккумулятора и регистратора. Принцип действия такой же, как у обычной ловушки для насекомых. Полученная информация посылается на компьютер. У монитора энтомолог или другой специалист посчитает, сколько насекомых, как полезных, так и вредителей, попалось в ловушку. С помощью специальной формулы можно вычислить, сколько их будет обитать уже на одном гектаре. Полученная информация поможет агроному сориентироваться, стоит ли применять химические препараты, чтобы избавиться от насекомых, если да, то в каком объеме.

А в настоящее время в лаборатории механико-технологического института ГАУ Северного Зауралья заняты разработкой установки, которая за счет вибрации позволит лучше обрабатывать почву. И автоматически регулировать глубину вспашки. Это особенно актуально для неровных полей, а таких в нашей области большинство. Пока новую установку испытывают в лаборатории в почвенном канале.