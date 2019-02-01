Газификация сел и деревень Тюменской области продолжится в 2019 году

| Фото: Газпром | Фото: Газпром

Более 1 тыс. 300 домовладений тюменского села в 2018 году обеспечены природным газом. Строительство газораспределительных сетей в сельской местности, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, осуществлялось в рамках реализации мероприятий программы газификации на 2018-2022 годы.

В 48 сельских населенных пунктах, расположенных на территориях 11 муниципальных районов области, построено 76,40 км газораспределительных сетей, природным газом обеспечено 1 366 домовладений, объем финансирования составил 172,20 млн рублей.

Газ получили ранее не газифицированные деревни Шестакова и Подрезова Тобольского района, села Салаирка и деревни Кулига Тюменского района, села Агарак Юргинского района.

Реализация программы газификации позволила увеличить в Тюменской области долю газифицированных сельских населенных пунктов с 64,3% на начало 2014 года до 74,8% к концу 2018 года.

В 2019 году реализация мероприятий в рамках программы газификации будет продолжена. Перечнем работ на период с 2019 по 2022 годы предусмотрено строительство внутрипоселковых газопроводов в 121 сельском населенном пункте Тюменской области.

Следует отметить, что с 1 января 2018 размер субсидии нуждающимся категориям граждан на обустройство внутридомового газового оборудования увеличился с 25 до 40 тыс. рублей, при этом перечень категорий граждан, имеющих право на получение субсидии, дополнен одиноко проживающими пенсионерами.