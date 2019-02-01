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Областной турнир по настольному теннису пройдет в Сладково

Спорт, 12:10 19 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Областные соревнования "Тюменская детская лига по настольному теннису" второго этапа сезона 2018-2019 годов пройдут на базе детско-юношеская спортивная школа "Темп" Сладковского района 16 марта, сообщает администрация муниципального образования.

Впервые за долгое время райцентр примет детский турнир по настольному теннису областного ранга. Посоревноваться в Сладково приедут детские команды из Абатского, Аромашевского, Викуловского, Казанского, Голышмановского, Сорокинского, Бердюжского и Омутинского районов, а также Ишима. Участники в возрасте 2001-2007 г. р. и моложе выявят между собой лучшие команды, которые в дальнейшем отправятся на финальный этап турнира.

Понаблюдать за юными виртуозами теннисного мяча можно будет 16 марта в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы по адресу: с. Сладково, ул. Ленина, 86. Начало соревнований в 10 часов.

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# настольный теннис , Сладковский район , соревнования

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