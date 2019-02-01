Ямалец убил знакомого горлышком от бутылки

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Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого, осудят в Тазовском районе, сообщает следственное управление СК РФ по ЯНАО.

В июле 2018 года в пос. Газ-Сале компания молодых людей распивала алкоголь. Между 20-летним молодым человеком и его 35-летним знакомым произошел конфликт. Причиной явилась жалоба девушки на навязчивое поведение потерпевшего.

Заступаясь за двоюродную сестру, обвиняемый избил жертву табуретом с металлическими ножками. Затем разбил стеклянную бутылку о голову потерпевшего, горлышком от бутылки продолжил наносить удары. Потерпевшему было нанесено более 70 ударов, из которых не менее 33 осколком горловины бутылки.

После совершения преступления обвиняемый лег спать, проснувшись, переместил тело убитого в бесхозную квартиру по соседству. Через некоторое время он сообщил о случившемся в полицию, выдвинув версию о самообороне.

Уголовное дело направлено в суд.