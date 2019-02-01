Николай Патрушев сыграл в товарищеском матче по волейболу в Тюмени

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сыграл с ветеранами волейбола в товарищеском матче в Тюмени. Встреча состоялась в детской спортивной школе олимпийского резерва "Прибой". Команда секретаря Совета безопасности РФ обыграла соперника со счетом 25:19.

Напомним, что Николай Патрушев 19 февраля в Тюмени проводит выездное совещание по вопросам обеспечения безопасности на транспорте и в образовательных организациях.

Команда ветеранов Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), за которую выступал председатель наблюдательного совета ВФВ, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сыграла с командой региональной федерации волейбола. Зрителями поединка стали полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

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В составе дружины Всероссийской федерации волейбола вошло пять мастеров спорта. Особенно выделялись Максим Ботин, Николай Капранов и Павел Стражников. Руководил командой президент ВФВ Станислав Шевченко. Обычно в таких матчах он сам выходит на площадку, но в этот раз участию в игре помешала травма, сообщает АСН "Тюменская арена".

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Неплохой состав собрали и тюменцы. За хозяев сыграли вице-губернатор Сергей Сарычев и заместитель председателя областной думы Виктор Рейн. Компанию им составили ветераны волейбола и молодые игроки. Хозяева смотрелись достойно, но сыгранности им явно не хватало. Гости же, напротив, своим составом выступают достаточно давно, потому победа досталась ветеранам ВФВ. В первом сете они были сильнее со счетом 25:12. Во втором хозяева дали бой, вели в счете, но концовка у тюменцев не получилось. Они уступили – 19:25.