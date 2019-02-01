Тюменец Иван Якимушкин взял три золота на первенстве России по лыжным гонкам
Выпускник тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой Иван Якимушкин выиграл масс-старт свободным стилем на первенстве России по лыжным гонкам среди спортсменов до 23 лет, сообщили в пресс-службе ОСШОР.
Соревнования прошли в Рыбинске. Отметим, что всего Иван Якимушкин завоевал там три золотых медали. Еще один выпускник ОСШОР Игорь Фофанов пришел в масс-старте 20-м. Действующий воспитанник Артем Горчаков занял 15 место.
Среди девушек в масс-старте свободным стилем воспитанница тюменской школы Наталия Мекрюкова стала 14-й, а выпускницы Анна Грухвина и Анастасия Бекишева заняли 13-ю и 27-ю строчки соответственно.
Всего в соревнованиях принимали более 100 юношей и 95 девушек из 36 регионов РФ.