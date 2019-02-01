Тюменец Иван Якимушкин взял три золота на первенстве России по лыжным гонкам

Фото Федерации лыжных гонок России Фото Федерации лыжных гонок России

Выпускник тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой Иван Якимушкин выиграл масс-старт свободным стилем на первенстве России по лыжным гонкам среди спортсменов до 23 лет, сообщили в пресс-службе ОСШОР.

Соревнования прошли в Рыбинске. Отметим, что всего Иван Якимушкин завоевал там три золотых медали. Еще один выпускник ОСШОР Игорь Фофанов пришел в масс-старте 20-м. Действующий воспитанник Артем Горчаков занял 15 место.

Среди девушек в масс-старте свободным стилем воспитанница тюменской школы Наталия Мекрюкова стала 14-й, а выпускницы Анна Грухвина и Анастасия Бекишева заняли 13-ю и 27-ю строчки соответственно.

Всего в соревнованиях принимали более 100 юношей и 95 девушек из 36 регионов РФ.