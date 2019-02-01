  • 19 февраля 201919.02.2019вторник
  • USD66,2470
    EUR74,9055
  • В Тюмени -6..-8 С 1 м/с ветер северный

Тюменец Иван Якимушкин взял три золота на первенстве России по лыжным гонкам

Спорт, 17:38 19 февраля 2019

Фото Федерации лыжных гонок России

Выпускник тюменской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой Иван Якимушкин выиграл масс-старт свободным стилем на первенстве России по лыжным гонкам среди спортсменов до 23 лет, сообщили в пресс-службе ОСШОР.

Соревнования прошли в Рыбинске. Отметим, что всего Иван Якимушкин завоевал там три золотых медали. Еще один выпускник ОСШОР Игорь Фофанов пришел в масс-старте 20-м. Действующий воспитанник Артем Горчаков занял 15 место.

Среди девушек в масс-старте свободным стилем воспитанница тюменской школы Наталия Мекрюкова стала 14-й, а выпускницы Анна Грухвина и Анастасия Бекишева заняли 13-ю и 27-ю строчки соответственно.

Всего в соревнованиях принимали более 100 юношей и 95 девушек из 36 регионов РФ.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лыжные гонки , ОСШОР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 19.02.2019Тюменец Иван Якимушкин взял три золота на первенстве России по лыжным гонкам
17:16 19.02.2019Навыки самообороны покажут тюменским школьникам на мастер-классе
13:16 19.02.2019Николай Патрушев сыграл в товарищеском матче по волейболу в Тюмени
12:54 19.02.2019Тюменцы выполнят норматив ГТО по стрельбе из пневматики