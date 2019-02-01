Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию

| Фото: static.kremlin.ru | Фото: static.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 20 февраля в 12 часов по московскому времени, сообщает РИА Новости.

Это традиционное послание главы государства. В послании он рассказывает о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.

Прошлое послание 1 марта 2018 года, Владимир Путин охарактеризовал как носящее особый, рубежный характер, а лейтмотивом были слова о необходимости совершить решительный прорыв в различных сферах. Главной угрозой президент тогда назвал отставание, сравнив это с тяжелой хронической болезнью, которая подтачивает организм изнутри.

В 2018 году при выступлении в Совете Федерации глава государства использовал мультимедийный формат. Он рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение России: на экранах были продемонстрированы испытания новейшего отечественного оружия.

В этот раз, как сказал отметили в пресс-службе Кремля, вопрос о целесообразности использования инфографики решат уже после того, как определится основное контентное наполнение.