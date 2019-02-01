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Николай Патрушев оценил безопасность аэронавигации севера Сибири

Политика, 10:19 20 февраля 2019

admtyumen.ru | Фото:

Как обеспечивают безопасность авиапелетов на севере Сибири посмотрели секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

19 февраля они посетили Тюменский укрупненный центр единой системы организации воздушного движения.

Как рассказал Александр Моор, центр был построен в мае и за 2018 год обслужил более 500 тыс. воздушных судов. "Главная задача тюменского укрупненного центра — повысить уровень безопасности полетов и эффективность использования воздушного пространства, - отметил глава региона. - В центре установлено современное оборудование, внедрена автоматизированная система работы, обучены специалисты".

В зоне ответственности тюменских авиадиспетчеров - территория Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа общей площадью 1 млн 346 тыс. кв. км, над которой пролегают 65 международных авиатрасс общей протяженностью более 35 тыс. км и 26 внутренних воздушных трасс общей протяженностью более 10 тыс. км. Интенсивность воздушного движения на этой территории постоянно растет.

Отметим, что тюменский центр оснащен самым современным оборудованием, и эксперты считают его одним из лучших не только в России, но и в мире.

Николай Патрушев и Николай Цуканов высоко оценили оснащенность и работу Тюменского укрупненного центра единой системы организации воздушного движения.

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# авиадиспетчеры , Александр Моор , безопасность , Николай Патрушев , Николай Цуканов

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