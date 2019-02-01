Тюменская прокуратура добилась закрытия оружейного интернет-магазина

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Оружейный интернет-магазин заблокирован по иску прокуратуры Ленинского округа Тюмени. Мониторинг Сети выявил 24 сайта с информацией о незаконной продаже оружия, в том числе боевого, сообщает областная прокуратура.

Как отметили в ведомстве, за незаконные приобретение, сбыт, хранение и перевозку оружия, его основных частей и боеприпасов в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность.

Прокуратура направила в Центральный районный суд Тюмени административные иски о признании информации, размещенной на выявленных ресурсах, запрещенной к распространению. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме и в настоящее время доступ к сайтам с запрещенной информацией заблокирован.