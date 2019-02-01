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Тюменский овес отправили в Финляндию и Латвию

Экономика, 13:26 21 февраля 2019

t-l.ru

Фитосанитарные сертификаты на две крупные партии продовольственного овса, предназначенные на экспорт, оформили специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре, сообщает пресс-служба ведомства.

Тюменские предприниматели отгружали партии в 759 и 335 тонн в Финляндию и Латвию.

Перед отправкой зерно прошло проверку на соблюдение фитосанитарных требований страны-импортера и лабораторную экспертизу в тюменском филиале ФГБУ "Новосибирская МВЛ".

Стоит отметить, что страны, в которые поставляется российское продовольственное зерно, предъявляют особые требования к качеству и безопасности. И здесь одной из важнейших задач Россельхознадзора является обеспечение фитосанитарного благополучия в регионах. На территории Тюменской области в 2018 году обследования промышленных посевов не выявили карантинных объектов, что позволяет подтверждать безопасность поставляемой на экспорт зерновой продукции.

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# зерновые культуры , овес , продовольствие , Россельхознадзор , экспорт

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