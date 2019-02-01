Замминистра Минэкономразвития посетил ЗапСибНефтехим

| Фото: СИБУР-Тобольск | Фото: СИБУР-Тобольск

Строительную площадку нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" посетил заместитель министра экономического развития РФ Ильи Торосов в рамках рабочего визита в Тюменскую область 20 февраля, сообщает "СИБУР-Тобольск".

Илья Торосов отметил опережающие сроки реализации проекта и его итоговую стоимость ниже ранее утвержденного бюджета. Добавим, Минэкономразвития принимало участие в выделении кредитных средств на строительство ЗСНХ и внимательно отслеживало все этапы строительства нефтехимического комплекса.

"Инвестированные в проект средства ФНБ обеспечили мощный синергетический эффект, ведь государство оказало содействие в реализации инфраструктурного проекта, обеспечивающего создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики, импортозамещение продукции, создание значительного несырьевого экспортного потенциала", - отметил Илья Торосов.

Управляющий директор компании "СИБУР" Алексей Козлов обратил внимание на высокий мультипликативный эффект от реализации проекта на смежные отрасли. Несмотря на то, что проект еще в стадии строительства, общая сумма участия в строительстве ЗСНХ российских поставщиков материалов и оборудования, а также подрядчиков, уже превысила 280 млрд рублей. По мнению представителя компании, это тот импульс платежеспособного спроса, который получила экономика, в том числе, в высокотехнологичных отраслях.

По итогам встречи участники подтвердили дальнейшее стремление к полному импортозамещению по отдельным маркам производимых полимеров после введения ЗСНХ в эксплуатацию.

После выхода на полную мощность ЗапСибНефтехим сможет одиночку обеспечить около 100 % выполнения показателя годового роста экспорта химической продукции нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и 20 % показателя роста всего несырьевого неэнергетического экспорта.