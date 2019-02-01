  • 21 февраля 201921.02.2019четверг
  • USD65,8568
    EUR74,6816
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер южный

Замминистра Минэкономразвития посетил ЗапСибНефтехим

Экономика, 12:42 21 февраля 2019

СИБУР-Тобольск | Фото: СИБУР-Тобольск

Строительную площадку нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим" посетил заместитель министра экономического развития РФ Ильи Торосов в рамках рабочего визита в Тюменскую область 20 февраля, сообщает "СИБУР-Тобольск".

Илья Торосов отметил опережающие сроки реализации проекта и его итоговую стоимость ниже ранее утвержденного бюджета. Добавим, Минэкономразвития принимало участие в выделении кредитных средств на строительство ЗСНХ и внимательно отслеживало все этапы строительства нефтехимического комплекса.

"Инвестированные в проект средства ФНБ обеспечили мощный синергетический эффект, ведь государство оказало содействие в реализации инфраструктурного проекта, обеспечивающего создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики, импортозамещение продукции, создание значительного несырьевого экспортного потенциала", - отметил Илья Торосов.

Управляющий директор компании "СИБУР" Алексей Козлов обратил внимание на высокий мультипликативный эффект от реализации проекта на смежные отрасли. Несмотря на то, что проект еще в стадии строительства, общая сумма участия в строительстве ЗСНХ российских поставщиков материалов и оборудования, а также подрядчиков, уже превысила 280 млрд рублей. По мнению представителя компании, это тот импульс платежеспособного спроса, который получила экономика, в том числе, в высокотехнологичных отраслях.

По итогам встречи участники подтвердили дальнейшее стремление к полному импортозамещению по отдельным маркам производимых полимеров после введения ЗСНХ в эксплуатацию.

После выхода на полную мощность ЗапСибНефтехим сможет одиночку обеспечить около 100 % выполнения показателя годового роста экспорта химической продукции нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и 20 % показателя роста всего несырьевого неэнергетического экспорта.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ЗапСибНефтехим , Минэкономразвития , СИБУР Тобольск , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:26 21.02.2019Тюменский овес отправили в Финляндию и Латвию
12:42 21.02.2019Замминистра Минэкономразвития посетил ЗапСибНефтехим
21:14 20.02.2019Тюменская область и Республика Беларусь продолжают активное сотрудничество
12:42 20.02.2019В регионе вырос индекс промышленного производства