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Александр Моор поздравил Глеба Ретивых с бронзой чемпионата мира

Губернатор, 21:19 21 февраля 2019

flgr.ru

Тюменский лыжник Глеб Ретивых занял третье место в спринте свободным стилем на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

Он оказался единственным представителем России в финале. Эта первая медаль нашей команды на чемпионате мира.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил Глеба с бронзой. "Молодец, Глеб! Упорно боролся и показал отличный результат. Заработал первую медаль в копилку России на этом ЧМ. Хороший старт. Поздравляю земляка и желаю успеха нашей сборной! Вперёд, Россия!", - написал глава региона в Instagram.

Глеб Ретивых в финале показал время 3 минуты 22,54 секунды. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо - 3.21,17. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино - 3.21,40.

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# Александр Моор , Глеб Ретивых , лыжные гонки , спринт

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