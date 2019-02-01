Четыре миллиарда рублей будет вложено в развитие железной дороги региона

| Фото: ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

4 млрд рублей составит сумма инвестиций РЖД в развитие Тюменского региона Свердловской железной дороги в 2019 году. Рост к 2018 году составил 14,3 %, сообщает компания.

Основные инвестиционные проекты связаны с обеспечением устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта, увеличения пропускной способности магистрали и скорости движения поездов.

На реконструкцию путевого хозяйства и техническое перевооружение систем автоблокировки будет направлено около 2 млрд рублей. На участках Аксариха – Ощепково, Подъем – Утяшево, Подъем – Кармак, Тавда-2 – Сетово, Абаевский – Усть-Тавда – Тавда-2, Шаблыкино – Маслянская, Тюмень – Войновка, станциях Бахметское, Чупино, Юшала пройдут работы по модернизации пути с усилением инженерных сооружений.

Продолжится реконструкция сортировочной станции Войновка. Для дальнейшего развития технологии пропуска тяжеловесных поездов проводятся работы по удлинению приемоотправочных путей на станции.

Инвестиции в развитие и обновление локомотивного комплекса составят более 250 млн рублей. Продолжится строительство домов отдыха локомотивных бригад на станциях Камышлов и Тобольск.

В рамках программы "Предупреждение травматизма граждан на объектах инфраструктуры ОАО "РЖД" запланировано строительство и обустройство новых пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией на участках с наиболее интенсивным движением поездов (перегоны Тюмень – Войновка, Кокшаровский – Камышлов и ст. Талица).

На реконструкцию объектов вокзального комплекса дальних и пригородных пассажирских перевозок планируется инвестировать более 105 млн рублей. 16 млн рублей будет направлено на модернизацию санитарных комнат на вокзалах и станциях.

Всего в 2019 году инвестиции ОАО "РЖД" в развитие Свердловской железной дороги составят 26,8 млрд рублей. В 2018 году эта сумма составила 24,7 млрд рублей.