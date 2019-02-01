Насильника несовершеннолетних из Сургута задержали в Ростовской области

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Подозреваемого в серии изнасилований, совершенных более 10 лет назад в Сургуте, задержали в Ростовской области. 41-летнему мужчине предъявлено обвинение, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

Совершенные им нападения оставались нераскрытыми несколько лет. Следствию было известно, что с 2005 по 2008 годы неизвестный, угрожая убийством, отводил девочек в безлюдные места в Сургуте и Нефтеюганском районе, где насиловал. Всего было совершено шесть аналогичных преступлений. Самой старшей потерпевшей на тот момент исполнилось 13 лет.

Изучение материалов уголовных дел и ряд генетических судебных экспертиз позволили сделать вывод о серийности преступлений. Расследование было поручено следователям отдела по особо важным делам, а из числа наиболее опытных сотрудников сформирована усиленная группа.

Следователи выяснили, что подозреваемый проживает в Ростовской области. Там он и был задержан и заключен под стражу.