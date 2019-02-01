  • 23 февраля 201923.02.2019суббота
  • USD65,5149
    EUR74,3332
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер юго-западный

Александр Большунов взял серебро в скиатлоне на чемпионате мира в Австрии

Спорт, 17:57 23 февраля 2019

www.flgr.ru | Фото: www.flgr.ru

Тюменский лыжник Александр Большунов стал вторым в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщают РИА Новости.

Спортсмен преодолел дистанцию в 30 километров (15 км классическим ходом и 15 км свободным стилем) за 1 час 10 минут 21,9 секунды, уступив победителю гонки норвежцу Шуру Рёте 0,1 секунды. Замкнул тройку лучших другой норвежец Мартин Сундбю (+0,7).

Югорчанин Сергей Устюгов (+1 минута 9,4 секунды) финишировал девятым, Андрей Мельниченко (+1.53) стал 13-м, тюменец Евгений Белов (+2,21) - 17-м, еще один тюменец Денис Спицов (+3.29,4) - 22-м.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Большунов , лыжный спорт , ЧМ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:13 23.02.2019"Битва на Туре" выявила победителей этапа Кубка России по сноуборду
21:56 23.02.2019В Тюмени состоялась "Битва на Туре" в честь Дня защитника Отечества
17:57 23.02.2019Александр Большунов взял серебро в скиатлоне на чемпионате мира в Австрии
16:28 23.02.2019"Битва на Туре": определились финалисты этапа Кубка России