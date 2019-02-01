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Житель Московского незаконно регистрировал иностранцев в своей квартире

Происшествия, 12:43 24 февраля 2019

ufms72.ru | Фото: ufms72.ru

Местный житель поселка Московский Тюменского района незаконно зарегистрировал 8 иностранных граждан в своей квартире, сообщает УВМД России по Тюменской области.

Пятидесятилетний мужчина фиктивно регистрировал иностранцев, заведомо зная, что проживать на его жилплощади они не будут. Нарушение выявили участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России "Тюменский".

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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# мигранты , прописка

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