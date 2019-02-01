Около десяти тысяч жителей Тюменской области нуждаются в паллиативной помощи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около десяти тысяч взрослых жителей Тюменской области и чуть более 200 детей нуждаются в паллиативной медицинской помощи. Вопросы ее доступности и предоставления хосписной помощи в регионе рассмотрели на заседании комитета по социальному развитию Тюменской областной думы 26 февраля.

По информации правительства региона помощь в условиях стационара оказывают в хосписе Тюмени (30 коек), отделении Медицинского города (45 коек), а также на территориях всех муниципалитетов, где развернуты койки сестринского ухода. Кроме этого важным шагом в развитии стационарного направления паллиативной помощи стало открытие в октябре 2018 года детского отделения на базе тюменского санатория "Верхний бор".

Как пояснила депутатам директор департамента здравоохранения Инна Куликова, увеличение количества мест в стационарах в ближайшее время не планируется. Упор делается на расширение услуг.

"В хосписе Тюмени до 2018 года находились пациенты с онкозаболеваниями. В прошлом году в нем провели ремонт, выделили средства на приобретение оборудования и совсем скоро, как только закончится процедура лицензирования на инновационную помощь, в нем смогут находится пациенты на длительной искусственной вентиляции легких", - рассказала она.

С принятием федерального закона о паллиативной помощи 21 февраля само понятие о ней расширяется. Большее внимание будет уделяться социальной составляющей, оказанию поддержки по уходу за больными их семьям.

"Мы активно развиваем работу выездных паллиативных бригад. Они обучают родственников тяжело больных правилам необходимого ухода, выписывают рецепты, оказывают консультацию, обеспечивают осмотр специалистов и это очень большая и нужная работа", - сообщила Инна Куликова.

Для обеспечения тяжелобольных требуемыми лекарственными препаратами также ведется постоянная работа. В 2018 году на закупку обезболивающих для нуждающихся в них жителей региона из бюджета выделено в два раза больше средств, чем в предыдущий год. При этом акцент делается на обеспечение пациентов неинвазивными, а соответственно, более щадящими препаратами.

Ирина Кургузова