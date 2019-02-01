Закон о паллиативной помощи приняли депутаты Госдумы

Закон о паллиативной помощи приняла Госдума | Фото: pixabay.com Закон о паллиативной помощи приняла Госдума | Фото: pixabay.com

Закон о паллиативной медицинской помощи приняли депутаты Государственной думы в третьем чтении 21 февраля, сообщает пресс-служба ГД.

"В послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее завершить работу над законопроектом о паллиативной помощи – сегодня закон принят в третьем чтении", — сказал парламентским журналистам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что закон прошел широкое обсуждение со специалистами, оказывающими паллиативную помощь, волонтерами, экспертами, что позволило выйти на нормы прямого действия. Паллиативная помощь будет оказываться в каждом регионе, люди бесплатно будут обеспечены необходимыми обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать всю необходимую поддержку, как медицинскую, так и психологическую.

В соответствии с законом, паллиативная медицинская помощь представляет комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания.

Такая помощь будет оказываться прошедшими специальную подготовку медицинскими работниками, как в амбулаторных условиях, в том числе на дому, и в условиях дневного стационара, стационарных условиях. При этом медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь, также должны будут взаимодействовать с родственниками пациента, добровольцами (волонтерами), а также организациями социального обслуживания, религиозными организациями.

Закон предусматривает облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами, а также гарантирует, что при оказании паллиативной медицинской помощи пациенту предоставляются для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека.

Наконец, паллиативная помощь может быть оказана, даже если состояние гражданина не позволяет выразить ему свою волю и отсутствует законный представитель. Решение об этом будет приниматься врачебной комиссией либо, если собрать врачебную комиссию невозможно, — консилиумом врачей или непосредственно лечащим (дежурным) врачом.