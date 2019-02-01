Несырьевой экспорт тюменской продукции за рубеж превысил миллиард долларов

krimm.ru krimm.ru

Несырьевой экспорт за рубеж несырьевой продукции, произведенной предприятиями Тюменской области, по итогам 2018 года превысил миллиард долларов США и составил 1 млрд 225 млн долларов США.

По данным Уральского таможенного управления, в 2018 году в целом экспорт составил 3 млрд 761,2 млн долларов США, что в 1,3 раза больше по сравнению с результатами 2017 года – 2 млрд 940,2 млн долларов США.

По несырьевому неэнергетическому экспорту выполнена задача, которую обозначил в своем послании областной думе губернатор Александр Моор.

В ноябре 2018 года, выступая перед депутатами на заседании областного парламента, глава региона отметил необходимость наращивания собственного экспортного потенциала области. "Сейчас годовой объем нашего экспорта – несырьевого и неэнергетического – вплотную приблизился к миллиарду долларов. У нас есть достаточный потенциал для преодоления этого значения. Региональное правительство уделяет большое внимание развитию экспортной деятельности, оказывает комплексную поддержку малому и среднему бизнесу, экспортно ориентированным предприятиям. Многие из них готовы к выходу на зарубежные рынки. Это показывает и количество экспортных контрактов, заключенных субъектами малого и среднего бизнеса в 2018 году", - подчеркнул Александр Моор.

В целом, в 2018 году внешнеторговый оборот региона увеличился на 11% и равен 5 278,9 млн долларов США. В 2017 году товарооборот Тюменской области зафиксирован на уровне 4 764,1 млн долларов США. В сравнении с 2016 годом (2 635,5 млн долларов США) внешнеторговый оборот Тюменской области увеличился в два раза.

В 2018 году в списке основных стран, закупающих тюменскую продукцию, традиционно лидируют Нидерланды, Великобритания, Бельгия, Финляндия, Швеция, Франция, Германия, а также Латвия и Беларусь.

Рост экспорта продукции химической промышленности, каучука вырос на 33%, изделий из металлов на 34%, машин и оборудования на 93%.

Наибольшие объемы в экспортных поставках по-прежнему составили топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности. Они осуществлялись в основном за счет крупных производств, таких как Антипинский НПЗ и СИБУР Холдинг.

Увеличилось и количество субъектов экспортной деятельности Тюменской области: в 2018 году поставки на экспорт осуществили 205 предприятий-экспортеров (в 2017 году – 161).

Укреплению экспортного потенциала региона способствуют меры поддержки экспортеров, принятые правительством Тюменской области: обучение по образовательной программе Российского экспортного центра, консультации специалистов, разработка мероприятий по выходу на экспорт, организация въездных и выездных международных визитов, бизнес-миссий для делового общения предпринимателей региона и зарубежных стран.

Один из видов поддержки, который оказывает региональный Центр поддержки экспорта, - представление тюменских компаний на международном уровне с полным или частичным финансированием, содействие в установлении деловых связей в различных регионах и странах мира.

В 2018 году благодаря участию в международных выставках и бизнес-миссиях, консультационному содействию Центра поддержки экспорта предприятия малого и среднего бизнеса заключили 66 экспортных контрактов на общую сумму 285 млн рублей. Из них восемь предприятий заключили экспортные контракты впервые, пополнив список экспортеров Тюменской области.

Успех на рынке экспорта в 2018 году закрепили такие тюменские компании, как "Заводоуковский маслозавод" (рафинированное, дезодорированное рапсовое масло), "Русич" (иван-чай), "Тюменьэкопродукт" (натуральные сладости), "Прованс" (натуральные салаты, овощные смеси), "Бенат", агрофирма КРиММ - крупнейший производитель семенного и продовольственного картофеля не только в Тюменской области, но и в России. В сфере машиностроения и оборудования - "Югсон-сервис", СИБНА, "Инома", в сфере IT — компания "Борисофт".

Курс на развитие экспорта взяли предприятия, работающие в самых различных сферах экономики: нефтесервисной, металлообрабатывающей, стекольной, фармацевтической, пищевой.

Губернатор Тюменской области Александр Моор убежден, что увеличение количества предприятий, реализующих продукцию на внешних рынках, свидетельствует о повышении конкурентоспособности бизнеса. Развитие этого направления, по его мнению, - одна из приоритетных задач региона.