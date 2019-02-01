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На Воронинских горках горел производственный цех

Происшествия, 09:49 28 февраля 2019

архив ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: архив ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в производственном цехе на Воронинских горках начался в 22 часа 57 минут 27 февраля, сообщает региональное управление МЧС.

Пожар произошел в четвертом пролете, были повреждены огнем стены и электрические кабеля на площади 20 кв. метров.

Подразделения прибыли через девять минут, всего на месте работало 12 единиц специальной и основной техники, 37 человек личного состава. Также было задействовано одно звено газодымозащитной службы. Привлекались спецслужбы электросети и службы газа.

Пожарным удалось ликвидировать пожар в 23 часа 45 минут и спасти производственное здание.

Ущерб устанавливается. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при производстве сварочных работ.

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# Воронинские горки , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , производственный цех

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