Водитель иномарки после ДТП на трассе Тюмень - Омск доставлена в больницу без сознания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель Kia Rio 1987 года рождения после ДТП на 30 км трассы Тюмень - Омск доставлена в больницу без сознания, сообщила корреспонденту агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь региональной ГИБДД Анжела Борисова.

Авария произошла в 7 часов 50 минут 28 февраля.

"По предварительным данным девушка-водитель Kia Rio при обгоне выехала на встречную полосу, - поделилась Борисова. - Где и произошло столкновение с двумя автомобилями - ГАЗ и Chevrolet Niva".

Всего в аварии пострадали три человека. Как отметила представитель ГАИ, в оперативном порядке в больницу была доставлены водитель Kia, находящаяся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие также находятся в медучреждениях.

Анжела Лебедева