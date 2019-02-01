  • 28 февраля 201928.02.2019четверг
  • USD65,7570
    EUR74,8249
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер южный

Водитель иномарки после ДТП на трассе Тюмень - Омск доставлена в больницу без сознания

Происшествия, 10:11 28 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель Kia Rio 1987 года рождения после ДТП на 30 км трассы Тюмень - Омск доставлена в больницу без сознания, сообщила корреспонденту агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь региональной ГИБДД Анжела Борисова.

Авария произошла в 7 часов 50 минут 28 февраля.

"По предварительным данным девушка-водитель Kia Rio при обгоне выехала на встречную полосу, - поделилась Борисова. - Где и произошло столкновение с двумя автомобилями - ГАЗ и Chevrolet Niva".

Всего в аварии пострадали три человека. Как отметила представитель ГАИ, в оперативном порядке в больницу была доставлены водитель Kia, находящаяся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие также находятся в медучреждениях.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ДТП , пострадавшие , трасса Тюмень-Омск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:25 28.02.2019На Урале судебный пристав присваивала деньги должников
10:30 28.02.2019В Новом Уренгое раскрыто крупное мошенничество чиновников
10:11 28.02.2019Водитель иномарки после ДТП на трассе Тюмень - Омск доставлена в больницу без сознания
09:49 28.02.2019На Воронинских горках горел производственный цех