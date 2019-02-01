Рейтинг муниципалитетов по поддержке СО НКО сформируют в регионе

| Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте | Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте

Порядок формирования ежегодного областного рейтинга муниципалитетов, который будет оценивать их деятельность по реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор .

В распоряжении, подписанным главой региона, содержится перечень показателей, по которым будет проводиться оценка, среди них нормативная правовая база поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, организационная и информационная поддержка СО НКО, доступ СО НКО к бюджетным средствам.

Рейтинг призван выявить города и районы, обеспечивающие наибольшую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Еще одна его задача - мотивировать муниципалитеты на активизацию работы по поддержке СО НКО с применением лучших практик.

Тюменская область входит в число лидеров в сфере работы с некоммерческими организациями на всероссийском уровне. Губернатор Александр Моор отметил, что за короткое время, благодаря активности всех заинтересованных сторон, сделаны важные шаги по созданию инфраструктуры поддержки СОНКО и условий для их доступа к предоставлению услуг жителям области. "Важным результатом совместной деятельности стало также привлечение значительных федеральных средств на реализацию социальных проектов. В прошедшем 2018 году 64 тюменских СО НКО стали победителями конкурса на соискание президентских грантов, а сумма грантовой поддержки составила более 123 миллионов рублей", - подчеркнул он.

В Тюменской области зарегистрировано более двух тысяч СОНКО, в 2016 году обладателями президентских грантов стали только 15 организаций, сумма грантов свыше 26 млн рублей, в 2017 году победили уже 59 организаций, сумма грантов свыше 80 млн рублей.