"Тюменский легион" повторно уступил в Челябинске

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"Тюменский легион" уступил "Белым медведям" в Челябинске 4:5 в повторном матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги.

Как напоминает пресс-служба сибирского клуба, днем ранее превосходство хозяев было более очевидным – 11:1.

Как и в первой встрече, последний рубеж тюменцев защищал Николай Дрёмин. Работы у него вновь хватало, но на этот раз полевые игроки "Легиона" оказывали своему вратарю более существенную поддержку. К тому же сибирякам удалось открыть счет. На десятой минуте передачу Тимофея Филиппов замкнул Никита Брютов. Правда, через 30 секунд уральцы восстановили паритет – шайбу в сетку гостей добил Константин Лукин.

Вскоре Кирилл Кошурников вывел хозяев вперед. Однако сибиряки не собирались отпускать оппонентов далеко. На 14-й минуте Антон Цибин неожиданным броском от синей линии застал врасплох вратаря Сергея Мыльникова. На флажке отрезка хозяевам вновь удалось выйти вперед. На своем пятачке гости не уследили за Владиславом Кулиевым. Во втором отрезке легионеры перебросали соперников и, в целом, продемонстрировали добротный хоккей. Но голевую атаку организовали лишь однажды, когда за минуту до сирены большинство реализовал Брютов. Что касается "Белых медведей", то им улыбнулась удача в первой половине периода - цель поразил Егор Степанов.

В заключительной третий встречи у сибиряков хватало голевых моментов, но хромала реализация. За полторы минуты до завершения матча "Легион" выпустил на лед шестого полевого игрока и пропустил пятую шайбу в пустые ворота – дубль оформил Кошурников. Однако заключительное слово в этом поединке осталось за 16-летним нападающим Александром Лужиным, который стал автором четвертого гола тюменской команды. В этот момент до финальной сирены оставалось 35 секунд.

Набрав 54 очка, "Тюменский легион" занимает 13 место в конференции "Восток". Лидируют в таблице "Мамонты Югры" из Ханты–Мансийска, заработавшие 94 балла. На второй строчке располагается екатеринбургский "Авто", в багаже которого 87 очков. Третьими идут "Стальные лисы" из Магнитогорска, накопившие 81 балл.

В чемпионате МХЛ "Тюменскому легиону осталось провести два матча – 2 и 3 марта в гостях у "Омских ястребов".