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В Тюмени трехдневная гулянка закончилась поножовщиной

Происшествия, 16:24 28 февраля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Двое приятелей поссорились в ходе распития алкоголя. Подозреваемый хотел прекратить трехдневное застолье и покинуть дом, но потерпевшему это не понравилось. Подозреваемый схватил кухонный нож и нанес ранение оппоненту. Выбежав на улицу, мужчина попросил помощи у соседей, которые позвонили в полицию и вызвали скорую помощь.

Полицейские задержали ранее судимого 64-летнего безработного жителя Тюмени. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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# поножовщина

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