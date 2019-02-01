Общественная молодежная палата начала работать в Бердюжском районе

Общественная молодежная палата открыта в Бердюжье | Фото: ТРО партии "Единая Россия" Общественная молодежная палата открыта в Бердюжье | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Общественная молодежная палата создана при думе Бердюжского муниципального района. Состоялось первое организационной заседание, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

В состав палаты первого созыва вошли 15 человек - это молодые люди до 35 лет. Председателем избран учитель иностранных языков средней школы с. Бердюжье Сергей Алексеев. Кроме того, были сформированы комиссии: по социальным вопросам, по культуре и спорту, по труду и занятости, по качеству жизни. Таким образом, каждый выбрал направление, в котором будет работать.

Глава Бердюжского района, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Виктор Рейн пожелал молодежи плодотворной работы. Он отметил: "Я вижу в вас помощников, которые займутся реализацией полезных для территории проектов. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку своих инициатив".

Участником заседания стала депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова. Она рассказала о возможностях, которые дает Общественная молодежная палата: "Для вас это отличный шанс сделать первые успешные шаги в политике. Вы можете заявить о себе яркими идеями, знайте, что они будут востребованы, поскольку от вас ждут инициатив".

Депутат рассказала, как действует Общественная молодежная палата при областной думе, в которой несколько лет назад работала и Ольга Швецова. По ее мнению, палата стала настоящей кузницей кадров. "Многие тюменские политики начинали именно там, и именно там родились замечательные проекты. В качестве примера могу привести Андрея Потапова, депутата Тюменской гордумы. Он был одним из тех, кто стоял у истоков проекта "Здравый смысл", который вышел за пределы нашего региона и с каждым годом становится все масштабнее", - рассказала парламентарий.

Одним из инициаторов "Здравого смысла" также был заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации Кирилл Харитонов. В Бердюжье он рассказал еще об одном проекте, реализованном при Общественной молодежной палате Тюменской облдумы, - "Политическая кухня". В течение месяца его участники встречались с публичными экспертами и действующими представителями органов власти, посещали круглые столы, мастер-классы.

"Молодые люди пробовали себя в роли политиков и депутатов, проводили приемы, учились публичным выступлениям, работали с жителями на округе. Они приобрели ценный опыт, который им обязательно пригодится", - уверен Кирилл Харитонов.

Ольга Швецова сообщила, что с каждым годом растет число молодежных палат в муниципальных образованиях региона.

"Осталось семь районов, где пока они еще не созданы, однако работа ведется и к концу 2019 года их формирование в Тюменской области будет завершено", - отметила парламентарий.

В заключительном слове она призвала молодежь активнее участвовать в жизни района и региона, все условия для самореализации есть. Она рассказала о грантовом конкурсе "Моя идея", интересных тренингах, которые проходят в рамках молодежной "Опоры России", а также "Политическом лидере", который реализуется партией "Единая Россия".