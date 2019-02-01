АминоСиб решил проблему сточных вод

пресс-служба завода АминоСиб | Фото: ИА "Тюменская линия" пресс-служба завода АминоСиб | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 10 млн рублей инвестирует завод "АминоСиб" в мероприятия по ликвидации неприятных запахов, которые возникли из-за сброса производственных стоков в безымянное озеро.

Напомним, летом 2018 года сброс производственных стоков вызвал их брожение в результате взаимодействия с микрофлорой водоема и дал на выходе неприятные запахи.

"Нашей первоочередной задачей было вывести локальные канализационные очистные сооружения на околопроектные показатели, чтобы перестать сбрасывать сточные воды в озеро. В сентябре сброс был прекращен. Полгода назад была налажена передача сточных вод Водоканалу. Их объем составляет 60-70 тысяч кубометров ежемесячно. И уже Водоканал очищает воду по установленным требованиям", - пояснил директор "АминоСиб" Александр Петров.

По его словам, из озера было извлечено более 8 тыс. куб. м донных отложений, которые поместили в отдельный отстойник, на данный момент решается судьба донных отложений и воды в озере. Компания рассматривает два пути их использования. Первый - использование вод для орошения посевных площадей. Органика способствует насыщению земель полезными веществами. Второй – физическое разделение стоков на жидкую и густую фракции с помощью гидроударной установки по осаждению органических веществ. Густая фракция в дальнейшем также будет использоваться в качестве органических удобрений.

Инна Кондрашкина