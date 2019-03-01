Тюменские депутаты обсудили эффективность управления муниципальной собственностью

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Эффективность использования муниципальной собственности обсудили депутаты на заседании Тюменской городской думы. Парламентарии заключили, что программу управления этой собственностью необходимо пересмотреть.

"Из тех помещений в районе Мыса, которые мы рассматривали под спортивную школу, лишь одно используется сегодня как спортучреждение, - напомнил депутат Андрей Потапов. - В других расположились магазины. Есть ли у города механизм передачи таких помещений под социальные нужды?".

Принудительного механизма изъятия помещений у собственника в законе нет, сообщила директор департамента имущественных отношений Елена Уляшева: "Что касается тех помещений, надо изучить адреса и узнать, арендуют ли они эти площади у нас".

Пример эффективного использования привела депутат Наталья Проскурякова. "В одном из таких помещений я была директором спортклуба, работающего с молодежью, - сообщила она. – Главное - желание заниматься общественной деятельностью, администрация всегда поможет найти место".

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный отметил, что надо выяснить, во сколько обходится содержание неиспользуемого имущества. "Такого имущества не должно быть", - заключил он.

Николай Ступников