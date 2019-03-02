В Тюмени осудят вора-рецидивиста за серию квартирных краж

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Мужчину, обвиняемого в серии квартирных краж, осудят в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

45-летний уроженец Свердловской области был дважды судим за серию краж и грабежей. В апреле 2018 года он освободился и приехал в Тюмень. Мужчина искал квартиры с открытыми окнами или с установленными москитными сетками. Вор проникал в квартиру и похищал чужое имущество, в основном деньги и ювелирные украшения. На его счету 17 краж и два покушения на кражу. Большинство преступлений вор совершил в Тюмени, три – в п. Боровский и одно в Ялуторовске.

В сентябре 2018 года при совершении девятнадцатого преступления вор был задержан с поличным сотрудниками полиции. Полицейские во дворе дома на ул. Одесской заметили мужчину, который по газовой трубе спускался со второго этажа. Из чужой квартиры злоумышленник забрал более 41 тыс. рублей, которые были возращены потерпевшей.

Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил свыше 390 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.