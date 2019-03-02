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Лжеминер торгового центра "Гудвин" предстанет перед судом

Происшествия, 19:22 01 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

29-летний житель Тюмени предстанет перед судом за лжеминирование ТРЦ "Гудвин", сообщает региональная прокуратура.

Расследованием установлено, что около 4 часов утра 20 декабря 2018 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения вышел из кафе и со своего iPhone позвонил в полицию, сообщив, что ТРЦ "Гудвин" заминирован. Прибывшие к торговому центру сотрудники полиции взрывчатых веществ и устройств не обнаружили. Вскоре ложный минер был установлен и 20 декабря в отношении него возбуждено уголовное дело.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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# лжеминирование , прокуратура , ТРЦ Гудвин

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