  • 4 марта 20194.03.2019понедельник
  • USD65,8145
    EUR74,8048
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер южный

За смертельное ДТП в Армизонском районе осудят жителя Тюмени

Происшествия, 18:32 04 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

27-летний житель Тюмени обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Смертельное ДТП произошло в Армизонском районе в ноябре 2018 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как известно из материалов уголовного дела, молодой человек в сильный снегопад возвращался в Тюмень из села Уктуз Бердюжского района со своей семьей на автомобиле Mazda Axela.

Как полагает следствие, на 45 км автодороги село Бердюжье – село Армизонское Mazda частично выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-217030. От удара ВАЗ улетел в кювет и перевернулся на крышу. Его водитель, 63-летний житель села Армизонское, направлявшийся в Бердюжье к стоматологу, в тот же день скончался от травм в больнице. Своей вины в ДТП тюменец не признал.

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Армизонский районный суд.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Армизонский район , ДТП , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 04.03.2019За смертельное ДТП в Армизонском районе осудят жителя Тюмени
16:31 04.03.2019Челябинец прятал наркотики на кладбище в Тобольске
16:09 04.03.2019Живодер из Тюмени проведет два года в колонии общего режима
15:47 04.03.2019Нетрезвый тюменец чуть не зарезал собственного сына