За смертельное ДТП в Армизонском районе осудят жителя Тюмени

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

27-летний житель Тюмени обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Смертельное ДТП произошло в Армизонском районе в ноябре 2018 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как известно из материалов уголовного дела, молодой человек в сильный снегопад возвращался в Тюмень из села Уктуз Бердюжского района со своей семьей на автомобиле Mazda Axela.

Как полагает следствие, на 45 км автодороги село Бердюжье – село Армизонское Mazda частично выехала на полосу встречного движения и столкнулась с ВАЗ-217030. От удара ВАЗ улетел в кювет и перевернулся на крышу. Его водитель, 63-летний житель села Армизонское, направлявшийся в Бердюжье к стоматологу, в тот же день скончался от травм в больнице. Своей вины в ДТП тюменец не признал.

Прокуратура района утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Армизонский районный суд.