Александр Моор обсудил с генконсулом ФРГ перспективы развития тюменско-германского сотрудничества

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Германия традиционно входит в первую десятку внешнеторговых партнеров Тюменской области. Об этом заявил глава региона Александр Моор, открывая рабочую встречу с генеральным консулом Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Штефаном Кайлем, которая состоялась в Тюмени.

"Тюменская область - один из наиболее стабильных в экономическом и социальном плане регионов Российской Федерации. Темпы роста нашей экономики превышают среднероссийские. Основной фактор позитивной динамики - развитие промышленности. Сегодня этот сектор формирует наибольшую часть валового регионального продукта. За 2018 год индекс промпроизводства в Тюменской области превысил 110 процентов. Одно из наших последних достижений - рекорд по объему инвестиций. В 2017 году этот показатель составил примерно 290 миллиардов рублей. Тюменская область занимает первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата", - рассказал губернатор.

За последние десять лет в Тюменской области введено в эксплуатацию более 50 крупных предприятий, 9 из них открыли иностранные компании, в том числе с немецким капиталом. В числе наиболее ярких примеров успешной реализации крупных инвестиционных проектов глава региона назвал Антипинский нефтеперерабатывающий завод, предприятие "Тобольск-Полимер", электрометаллургической завод компании УГМК-сталь, Тюменский фанерный завод, проект по производству лизина в Ишимском районе. В настоящее время в реестре Тюменской области почти 700 инвестиционных проектов с общей капитализацией около 1,6 триллиона рублей.

В регионе сформирована и действует эффективная система государственной поддержки бизнеса, отметил Александр Моор. Каждому новому инвестору, в том числе зарубежному, предлагаются налоговые льготы, государственная поддержка и административное сопровождение инвестпроекта на всех стадиях его реализации.

"Дальнейшее экономическое развитие Тюменской области мы в значительной степени связываем с развитием индустриальных парков. В регион уже действуют три индустриальных парка, и идет работа над созданием четвертого - агроиндустриального парка в Ишимском районе", - сообщил губернатор.

Сотрудничество Тюменской области с регионами Германии проверено временем, подчеркнул Александр Моор. Совместные проекты в инвестиционной и гуманитарной сферах реализуются с 1992 года. В 2018 году внешнеторговый оборот Тюменской области с Федеративной Республикой Германия составил 738 млн долларов США. Это на 9,3% больше, чем в 2017 году. В структуре импорта товаров из Германии первое место занимают поставки промышленного оборудования. В структуре экспорта тюменских товаров преобладают продукты нефтехимии, полимеры, а также древесина и изделия из нее. В Тюменской области успешно работает целый ряд промышленных предприятий с немецкими инвестициями.

"Тюменская область наиболее активно развивает отношения с землей Нижняя Саксония. В мае 1992 года мы подписали совместное заявление о сотрудничестве. В течение почти двадцати семи лет реализован целый ряд взаимовыгодных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, социальной и культурной сфере", - отметил глава региона.

Тюменско-германское партнерство не ограничивается связями в экономике, добавил Александр Моор. В частности, при поддержке правительств Тюменской области и Нижней Саксонии совместно с академией "Дойла Нинбург ГмбХ" и коллективом Ялуторовского аграрного колледжа успешно реализован пилотный проект по подготовке специалистов для сельского хозяйства. При этом использован германский опыт дуального обучения. Кроме того, совместно с экспертами из Нижней Саксонии прорабатывается возможность подготовки тюменских специалистов по рабочим специальностям и компетенциям к международным соревнованиям WorldSkills.

В качестве основных направлений дальнейшего развития взаимовыгодного тюменско-германского экономического сотрудничества Александр Моор назвал создание в Тюменской области производств в таких отраслях, как нефтегазовое машиностроение, приборостроение и нефтесервис, кооперацию в строительной отрасли, в том числе в производстве строительных материалов, реализацию проектов по глубокой деревопереработке, развитие санаторно-курортного и делового туризма.

"Мы готовы к активному и взаимовыгодному сотрудничеству в самых разных сферах. Надеюсь, что ваше пребывание в Тюменской области оставит исключительно приятные впечатления и придаст дополнительный импульс расширению двусторонних отношений между Тюменской областью и Федеративной Республикой Германия", - подчеркнул Александр Моор, обращаясь к немецким партнерам.

По мнению Штефана Кайля, создание на тюменской земле предприятий с немецким капиталом имеет очень важное значение для развития экономического сотрудничества между Тюменской областью и Федеративной Республикой Германия. Немецкие предприниматели высоко ценят созданный в регионе инвестиционный климат и ту поддержку, которую оказывает им областное правительство, подчеркнул германский дипломат.

Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге высоко оценил уровень ведущих вузов региона - Тюменского государственного университета и Тюменского индустриального университета. Штефан Кайль выразил надежду на то, что ТюмГУ и ТИУ примут активное участие в проектах, реализуемых в рамках российско-германского перекрестного года научно-образовательных партнерств.

"У меня осталось очень позитивное впечатление от встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором. Наши переговоры прошли в сердечной и конструктивной атмосфере. Интерес германского бизнеса к сотрудничеству с вашим регионом весьма велик", - заявил генеральный консул, комментируя итоги встречи в беседе с тюменскими журналистами.

Визит немецкой делегации в Тюменскую область продолжится 5 мая. Штефан Кайль и сопровождающие его представители германского бизнеса посетят Тобольск, где обсудят перспективы сотрудничества с руководством компании "СИБУР Тобольск".

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Евгений Бабенко