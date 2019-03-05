Заводоуковские спасатели вызволили из снежного плена карету скорой помощи

| Фото: 72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

Водителям легковых автомобилей, карете скорой помощи и рейсовым автобусам понадобилась помощь спасателей Заводоуковского городского округа в условиях обрушившегося на регион снегопада.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, преодолеть снежный занос не смог водитель автобуса, следовавший по маршруту Упорово – Тюменцево. С помощью буксировочного троса автотранспорт удалось стабилизировать. Подобная ситуация произошла и с рейсовым автобусом в Заводоуковске, который только выходил на маршрут и был еще без пассажиров. Одному автолюбителю на легковушке, застрявшему между п. Речной и с. Урожайное, помог проезжавший мимо трактор.

Снежные заносы оказались не под силу и двум водителям автобусов, которые ехали с детьми. Это случилось в с. Першино и д. Чёрная Упоровского района.

Поступил на пульт диспетчера 143 пожарно-спасательной части и вызов от водителя автомобиля скорой помощи. Выехав из Упорово в с. Карагужево на помощь к больному человеку, транспорт медицинских работников попал в снежный перемет. Спасателям потребовалось около часа, чтобы вызволить медиков из плена стихии.

Сотрудники МЧС убедительно просят всех водителей без особой необходимости не садиться за руль в условиях плохой погоды.