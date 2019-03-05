Александр Моор запустил интернет-марафон #людирегиона72

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Рассказать о достойных людях, которые живут в Тюменской области, предлагает губернатор Александр Моор. В своих официальных аккаунтах в социальных сетях он объявил о старте интернет-марафона #людирегиона72.

Присоединиться к акции и поделиться своей историей о людях, достойных восхищения и благодарности, может любой пользователь, разместив информацию в личных аккаунтах под хештегом #людирегиона72.

Первый пост написал глава региона, он посвящен врачу Областной клинической больницы № 1 Алексею Луткову, который спас жизни сотни малышей из разных регионов России.

"Наши врачи спасают жизни, когда дело уже кажется безнадежным. Уролог Алексей Лутков за годы своей работы спас сотни малышей из разных регионов. Шестилетнюю Катю из Оренбурга оперировали уже три раза, но болезнь мочеточника только прогрессировала. Это могло привести к его удалению. Доктор Лутков прооперировал девочку, несмотря на осложнения из-за предыдущих операций. Он успешно пересадил ей мочеточник, и Катя уехала домой здоровая. Таких случаев у Алексея Луткова много, и в каждом он успешно помогает больным. Алексей работает в Областной клинической больнице № 1 и регулярно проходит обучение за границей, а изученные методики он применяет в своих операциях. Новое оборудование в клиниках, профессиональные врачи, современные методики лечения — все это позволяет нам помогать больным со всей России и даже других стран. Благодаря таким специалистам, как Алексей, Тюменская область с каждым днем становится лучше", - заявил губернатор.

Напомним, Александр Моор неоднократно заявлял, что главное богатство региона - это люди, которые здесь живут и трудятся. "Запускаю рубрику #людирегиона72. Делитесь своими историями про достойных людей в Тюменской области под этим хештегом", - обратился он к землякам.

фото из личного аккаунта губернатора Тюменской области фото из личного аккаунта губернатора Тюменской области

Екатерина Исаева